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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باكستان.. إعتقال برلمان بمجلس الشيوخ بسبب تغريدات مسيئة ضد الجيش

عزام سواتي
عزام سواتي

اعتقلت وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية اليوم الوزير الاسبق عزام خان سواتي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حركة إنصاف الباكستاني بزعامة عمران خان، بسبب تغريدة مسيئة عن مسؤولين عسكريين.

ويُزعم أن سواتي، استخدم لغة بذيئة في تغريدته وطالب بإقالة اثنين من المسؤولين العسكريين ، بما في ذلك رئيس أركان الجيش (COAS).

واعتقل السناتور الباكستاني ووزير العلوم والتكنولوجيا السابق، عزام خان سواتي، 74 عامًا، في 13 أكتوبر الماضي وأفرج عنه في 22 أكتوبر بسبب تغريدة ضد قائد الجيش الباكستاني المنتهية ولايته الجنرال قمر جاويد باجوا، الا أنه بعد الإفراج عنه، زعم أنه تعرض للتعذيب في الحجز.

ووفقًا لتقرير وسائل الإعلام الباكستانية، في 19 نوفمبر، كتب شخص ما على موقع تويتر قال فيه إنه يحمل جنرالات الجيش المسؤولية عن تدمير البلاد، فرد سواتي 'شكرًا'.

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وعلاوة على ذلك، قال إن التغيير لا يمكن أن يحدث إلا من خلال إزالة جنرالات الجيش الفاسدين من المؤسسة، ورد عليها سواتي مرة أخرى 'شكرًا لك'. على حد قوله .

وذكرت وسائل الإعلام المحلية ، أن الاتحاد الدولي للسيارات سجل أول تقرير إعلامي حول شكوى الولاية من خلال مسؤول مركز الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في إسلام أباد.

وذكرت صحيفة “دون” الباكستانية، أن هذه “التغريدات المخيفة لإلقاء اللوم والتسمية” كانت بمثابة "عمل تخريبي مؤذ لإحداث شقاق بين أفراد القوات المسلحة لإلحاق الأذى بولاية باكستان".

وفي الوقت نفسه ، أدان رئيس الوزراء الاسبق، عمران خان، اعتقال سواتي، وقال في تغريدة على تويتر، إنه يشعر بالصدمة والذهول من “السرعة التي ننزلق بها ليس فقط إلى جمهورية موز ولكن إلى دولة فاشية”.

القوات المسلحة الجيش الباكستاني مجلس الشيوخ الاتحاد الدولي رئيس أركان الجيش عضو مجلس الشيوخ

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