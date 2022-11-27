مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون مباشر الآن 0 - 0 فى كأس مصر

يلتقى بعد قليل الأهلي مع المقاولون العرب فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر لكرة القدم .

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

تنطلق مباراة الأهلي والمقاولون العرب فى الخامسة مساء بتوقيت القاهرة السادسة مساء بتوقيت السعودية على ستاد السلام الأهلى وى بمدينة السلام .

وكان الأهلي قد حصل على فترة راحة طوال الفترة الماضية فى ظل توقف بطولة الدوري بسبب مباراة المنتخب الودية أمام بلجيكا التى أقيمت فى الكويت .

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون

تبث مباراة الأهلي والمقاولون العرب على قناة أون تايم سبورت الحاصلة على حقوق نقل مباريات بطولة كأس مصر وبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم

تشكيل الأهلي أمام المقاولون

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم وكريم فؤاد ومحمد هاني ومحمد أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية ومحمد فخري ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: شادي حسين وحسام حسن.

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة وحسين الشحات وأليو ديانج وبرونو سافيو وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو وأحمد عبدالقادر، ومحمد شريف.