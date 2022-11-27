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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس الشباب المصري يشارك في انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي الليبرالي

صدى البلد

شارك مجلس الشباب المصري  في فاعليات الجمعية العمومية الواحدة والخمسون للإتحاد الدولي للشباب الليبرالي، والتي تستضيفها العاصمة الهولندية أمستردام.

وأوضح مجلس الشباب المصري، في بيان صحفي، أنه تم دعوة المجلس ممثلاً عن مصر بصفته عضو الجمعية العمومية للإتحاد الدولي للشباب الليبرالي للمشاركة في انتخابات الإتحاد التى تجري على منصب الرئيس ونواب الرئيس الذين يمثلون المناطق الجغرافية حول العالم، موضحا أن مصر لديها حق التوصيت فى هذه الإنتخابات عن طريق مجلس الشباب المصري.

وأضاف، أن الإتحاد الدولي للشباب الليبرالي يضم ممثلين عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني أصحاب الفكر الليبرالي من 70 دولة علي مستوي العالم، وأنه تم دعوة مجلس الشباب المصري لأنه يتملك صوت مهم داخل الجمعية العمومية، حيث يشارك كرلس نبيل مدير وحدة الشمول المالي بالمجلس ممثلاً عن رئيس مجلس الأمناء الدكتور محمد ممدوح.

وأشار مجلس الشباب المصري، الي أن كرلس نبيل قام بلقاء عدد كبير من قيادات الأحزاب السياسية في الإتحاد الأوروبي وممثلي منظامت المجتمع المدني أصحاب الفكر الليبرالي، لإطلاعهم علي حقيقة الأوضاع في مصر والمكتسبات التي تشهدها الجمهورية الجديدة خاصتاً في ملف حقوق الإنسان، كما أنه عرض تجربة الدولة المصرية الناجحة في تنظيم قمة المناخ cop27، والطفرة التي تشهدها الدولة في ملف حقوق الإنسان عقب اطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى زيارته البرلمان الهولندي للإجتماع مع عدد من قياداته.

الجمعيه العموميه البرلمان الشمول المالي الأحزاب السياسية المجتمع المدني مجلس الشباب المصري

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