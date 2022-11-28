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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حسن الخاتمة.. القصة الكاملة لوفاة طالب بكلية الطب ساجدا| شاهد

الطالب المتوفي
الطالب المتوفي

شهد له الجميع بأخلاقه الطيبة وسمعته الحسنة، وتمتعه وسط زملائه- بكلية الطب جامعة الأزهر فرع أسيوط- بالالتزام والتعاون معهم، وعدم تأخره عن من يحتاج له، ليفارق الحياة وهو ساجداً لربه أثناء أداء الصلاة في مسكنه، إنه الطالب أحمد الشرقاوي، ابن قرية كفر الحاج عمر مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، الذي توفي في أحد المساكن بمحافظة أسيوط وهو ساجد.

وضرب أحمد الشرقاوي، مثالاً للطالب المجتهد والعبد المؤمن التقيّ؛ حتى كان جزاؤه من جنس عمله، واكتشف زملائه وفاته وهو ساجد لله- عز وجل-.

طالب بكلية الطب يلقى ربه وهو ساجد

حسن الخاتمة هي أمل كل الناس، حين تتوفى وأنت بين يدي الرحمن، في أثناء صلاتك، وشهد الجميع من أهل وأقارب وجيران بحسن خلق وطيبة أحمد، بالإضافة لالتزامه التام بالصلاة والأخلاق الحميدة.

ولقى أحمد مصرعه داخل إحدى الشقق السكنية التي كان يقيم بها، وعثر عليه زملاؤه حيث كان ساجدا على سجادة الصلاة، بعد أن توجهوا إلى مسكنه للاطمئنان عليه نظرا لاختفائه في ظروف غامضة.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية والقرى، مؤكدين أن الفقيد لقي ربه داخل السكن، ولم يعلم عنه أحد، وعثر عليه زملاؤه وقد لقي ربه ساجدا.

وأكد الأهالي أنه كان يتبقى القليل من الوقت على انتهاء دراسته وتخرُّجه، لكن ماحدث هو أداء صلاة الجنازة على الفقيد وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالقرية.

دعوات بالمغفرة والرحمة على روح طالب الطالب

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بمحافظة الشرقية، مجموعة من الصور للفقيد مصحوبة بتعليقات مطالبة بالدعاء بالرحمة والمغفرة له، وأن يلهم الله أهله وأسرته الصبر والسلوان، مع مجموعة من التعليقات التي تشيد بأخلاق الراحل.

وكان آخر ما كتبه الشرقاوي قبل وفاته على السوشيال ميديا، عرفاناً بوفاء والدته لوالده، حيث قال : “عاشت أمي مع أبي 29 عامًا، ما تركت بيت زوجها مرةً ولا غضبت عند أهلِها ولا علم أهلُها ما يدور في بيتها”.

حفظ القرآن الكريم كاملاً في الصف الثالث الإعدادي

وأكد "ربيع عيد" أحد أقارب الطالب الفقيد، أن "أحمد" أتم حفظ القران كاملا وهو في الصف الثالث الإعدادي وكان ترتيبه الثالث في الشهادة الثانوية الأزهرية علي مستوي المنطقة الأزهرية بفاقوس والتحق بكلية الطب فرع أسيوط وكان بالفرقة السادسة ويستعد لأداء الامتحانات وسافر يوم الإثنين الماضي إلى محافظة أسيوط وكان على تواصل مع والدته من خلال الهاتف المحمول، ويوم الثلاثاء طمأنها أنه وصل بالفعل إلى الشقة التي يقيم بها.

تفاصيل الواقعة والعثور على الجثمان

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمنطقة الحقوقيين في حي شرق مدينة أسيوط، بوجود جثة داخل شقة سكنية.

وانتقل ضباط قسم شرطة ثان أسيوط والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين وجود جثة لطالب يدعى "أحمد. م. ا" 26 عاما، بالفرقة السادسة في كلية الطب جامعة الأزهر بأسيوط، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام.

وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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