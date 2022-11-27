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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مستشار وزير التعليم العالي يتفقد منشآت جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر

صدى البلد

أجرى الدكتور أنور اسماعيل، مستشار وزير التعليم العالي للمشروعات،  اليوم الأحد، جولة لتفقد الأعمال الهندسية والفنية بمنشآت جامعة طيبة التكنولوجية الجديدة بالأقصر، يرافقه نائبا عن الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، عميد كلية الخدمات السياحية والفندقية، وأعضاء الإدارة الهندسية بالجامعة.

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واستهل إسماعيل، جولته بتفقد المدرجات والقاعات التدريسية، والمكاتب الإدارية، ومبنى الورش التعليمية ومعامل الكمبيوتر، وسكن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وسكن الطلاب، والملاعب والمسرح والمسجد، وتفقد اعمال فرش وتأثيث المنشآت الجامعية المختلفة.

وفي ختام جولته، أشاد مستشار وزير التعليم العالي، بمستوى التجهيزات المتميز لمنشآت جامعة طيبة، ومدى مطابقته للمواصفات القياسية المطلوبة، مؤكدا أن الوزارة ستواصل دعم الجامعة لتصبح أكثر قدرة على القيام بمهامها التعليمية على أكمل وجه، وتقديم خدمة تعليمية راقية لأبنائنا الطلاب.

يشار إلى أن جامعة طيبة التكنولوجية، تتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تم إنشاؤها بقانون رقم 72 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1342 لسنة 2022، وتقع الجامعة بمدينة طيبة شمال الاقصر، على مساحة 130 ألف متر مربع، بها كليتان، وتضم ثلاثة معامل كيميائية بالإضافة إلى معامل الكمبيوتر، و4 ورش نجارة، و4قاعات تدريسية و4مدرجات، و5ملاعب خماسية ومتعددة، ومسجد ومسرح، ومطعم وكافيتريا، إضافة إلى سكن الطلاب والطالبات وسكن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وتطرح الجامعة، العديد من البرامج الدراسية المتميزة خلال العام الدراسي 2022/2023، حيث تطرح كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، برنامجي تكنولوجيا الصناعات الخشبية وتكنولوجيا التصنيع الغذائي، وكلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية، تطرح برنامجي تكنولوجيا خدمات السياحة والسفر وتكنولوجيا الخدمات الفندقية.

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