استشاري الأمراض الباطنة ينصح بهذا المنتج لتقوية المناعة ضد الفيروس المخلوي| فيديو

قال الدكتور مصطفى حامد ، استشاري الأمراض الباطنة ، إن الجهاز المناعي القوي يساعد على حماية الشخص من مواجهة الفيروسات ، متابعا : " الفيروس المخلوي سريع الانتشار وتوافر ظروف انتشاره؛ مثل التجمعات بالمدارس، سبب هذا الأمر" .

وأضاف الدكتور مصطفى حامد ، خلال لقائه لـ برنامج " ست الستات " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن توقيت ظهور الفيروس في فصل الخريف؛ تسبب في حدية الانتشار ، مسترسلا : " الفيروس المخلوي ذكي جدا ومتحور " .

ونصح بتناول الكلوسيز؛ لأنه يعطي 4 أضعاف الطاقة والغذاء الذي يحتاجه الإنسان دون الحاجة لزيادة كمية الغذاء أو تناول العديد من المكملات الغذائية ويحتوي على الأوميجا 3 ويساهم بشكل فعال في تقوية المناعة والتي بدورها يمكنها مواجهة الفيروسات.