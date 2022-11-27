مهدد بالاستبعاد من كأس العالم.. عقوبة قاسية في انتظار منتخب أمريكا

وجه الاتحاد الإيراني لكرة القدم، طلب عاجل، لنظيره الاتحاد الدولي “فيفا”، لاتخاذ إجراءات صارمة ضد أمريكا، بسبب لفظ الجلالة.

ونشر الحساب الرسمي لـ منتخب أمريكا عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ترتيب المجموعة الثانية وظهر علم منتخب إيران بدون لفظ الجلالة في منتصف العلم.

ويتواجد في علم إيران زهرة التوليب وهو رمز للدولة الإسلامية وتم وضعه على اسم لفظ الجلالة.

وقالت وكالة أنباء مهر الإيرانية أن الاتحاد الإيراني يشدد على ضرورة معاقبة فريق كرة القدم الأمريكي وفقا للوائح فيفا.

وأضافت الوكالة: “أن لائحة فيفا تنص على معاقبة فريق كرة القدم بالإيقاف لمدة عشر مباريات على الأقل بسبب انتهاك الهوية الوطنية والدينية لدولة أخرى”.

وأوضحت: “تنص لوائح فيفا أن أي شخص يسيء إلى كرامة أو سلامة بلد ما، شخص أو مجموعة من الناس خلال الكلمات أو الأفعال المهينة أو التمييزية بأي وسيلة كانت بسبب العرق أو لون البشرة أو الأصل العرقي أو القومي أو الاجتماعي”.

طلب الاتحاد الإيراني ضد أمريكا

وأرسل الاتحاد الإيراني لكرة القدم، رسالة إلى نظيره “فيفا” يطالبه باتخاذ إجراءات صارمة ضد أمريكا.

وأعلن صفي الله فغانبور، المستشار القانوني للاتحاد الإيراني، أنه في إطار الاتفاقية الدولية فلابد من احترام علم الدولة وهو نمط ويجب على جميع الدول الامتثال لذلك.

وأنه في حالة استجابة فيفا لـ طلب الاتحاد الإيراني، فأن منتخب أمريكا مهدد بالاستبعاد من كأس العالم لأن اللائحة تنص على الإيقاف لمدة 10 مباريات.