مقرر استثمارات الحوار الوطني: لا توجد عصا سحرية لحل الأزمات ووضعنا جيد

قال النائب محمود سامي المقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن الاقتصاد المصري يعاني من أزمات ولكن على الرغم من ذلك إلا ان وضعنا جيد أفضل من دول كثيرة كلبنان وسريلانكا.

واوضح سامي في تصريحاته لـ صدى البلد أن تدارك المرحلة وتنفيذ توصيات الحوار والمؤتمر الاقتصادي سيؤدي إلى تجاوز هذه التحديات لأننا تجاوزنا الكثير سابقا وأزمات وصدمات أكبر من ذلك، وهذا هو المعهود من الدولة المصرية أن تظل صامدة واقفة على قدميها مهما عصفت بها الرياح.

واستكمل عضو اقتصادية الشيوخ أنه لا توجد عصا سحرية لحل الأزمات ولكن الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي هدفهما تقديم بنية أساسية للمستقبل ومساهمة في وضع الحلول، منوها أن تحرير سعر الصرف كان أول الانعكاسات الناجمة عن المؤتمر الاقتصادي.

وعن التوصيات التي خرجت من المؤتمر الاقتصادي قال سامي انه تم الخروج بمجموعة من التوصيات الهامة أهمها تقليل نسبة الدين مقابل الناتج المحلي، إصدار مؤشر للجنيه المصري، خلق خطوط نقل سريعة لتمكين الصادرات مـن النفاذ للأسواق، وهذه التوصيات صدرت عن مجموعة من كبار الخبراء الاقتصاديين وخبراء الملفات المختلفة التجارية والصناعية والاستثماريةـ لافتا إلى أن دعوة الرئيس لعقد المؤتمر بشكل سنوي خطوة إيجابية لمتابعة التنفيذ والتحقق من فعالية التوصيات للاستفادة القصوى منها.