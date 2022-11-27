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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد النشائي: خلال دراستي بألمانيا قررت التعرف على تاريخهم وحياتهم أكثر منهم

الدكتور محمد النشائي
الدكتور محمد النشائي

حلّ الدكتور محمد النشائي العالم الكبير، ضيفا على  الإعلامي أيمن عدلي في برنامج "كنوز الوطن"، المُذاع عبر فضائية "أخبار مصر”.

وقال الدكتور محمد النشائي: “فضلي على نفسي يقرب إلى الصفر”٫ لافتا: “كل مكان أعطاني فرصة وأظهرني بمظهر لائق هو مكان الولادة وأنا ولدت في أعظم دولة في العالم والتاريخ وهي مصر”.

وأضاف: “والدي كان ضابطا في الجيش٫ وتزوج واحدة لا تقل عنه في العطاء”٫مشيرا: “والدي أراد أن أسافر وأتعلم خارج مصر”.

وأشار  النشائي: “والدي كان يتهمني أنا وأشقائي دائما بأننا متدلعين”٫ متابعا: “خلال دراستي في ألمانيا قررت أن أعرف تاريخهم وحياتهم أكثر منهم”.

محمد النشائي الدكتور محمد النشائي أيمن عدلى الإعلامي أيمن عدلي كنوز الوطن

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