الرئيس البيلاروسي: أوكرانيا تخطئ بطرح شروط مسبقة للمفاوضات مع موسكو

قال الرئيس بيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو اليوم الأحد، إن كييف ترتكب "خطأ" من خلال طرح شروط مسبقة للمفاوضات مع روسيا، بحجة أن مثل هذه الشروط المسبقة لا تسمح ببدء المفاوضات، حسب شبكة "سي إن إن".

وأضاف لوكاشينكو خلال مقابلة مع التلفزيون الروسي الحكومي، أن خطأ الأوكرانيين، والرئيس فولوديمير زيلينسكي، هو أنه ينتهك المبادئ الكلاسيكية لعملية التفاوض، خاصة عند الحديث مع روسيا العملاقة، حسنًا ، لا يمكنك طرح شروط مقدماً.

وتابع: أجلس علي طاولة المفاوضات وأطرح كل الشروط هناك. وقال لوكاشينكو: 'المبدأ الثاني هو مبدأ كلاسيكي "التنازلات".

واستخدمت روسيا بيلاروس كنقطة انطلاق للعديد من العمليات الجوية الروسية في أوكرانيا، وفقاً للمعلومات الاستخبارية التي جمعتها طائرات المراقبة التابعة لحلف شمال الأطلسي، كما نسق الجيشان الروسي والبيلاروسي تدريبات مشتركة.