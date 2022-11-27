"فيريرا" يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وطالب المدير الفني لاعبيه خلال الجلسة بغلق ملف الفوز على المصري ببطولة كأس مصر، والتركيز فقط على مباريات الدوري ، مؤكداً على أهمية المرحلة المقبلة بالموسم.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك على المصري بالأمس في ربع نهائي كأس مصر بهدف دون رد سجله سيد عبد الله "نيمار" لاعب الأبيض في الدقيقة 59 من عمر اللقاء ليتأهل لنصف النهائي .