المتهم أجبرها على خلع ملابسها.. تفاصيل التعدي على فتاة المعادي

«أجبرها على خلع ملابسها، بعد أن تعدى عليها بالضرب داخل شقتها في المعادي، محدثاً إصابات في جسدها النحيل حتى سقطت على الأرض مغشياً عليها داخل غرفتها».

صدى البلد يرصد في السطور التالية أحداث واقعة تعدي شاب على فتاة داخل شقتها بعد أن استغل تواجدها بمفردها داخل الشقة في المعادي».

قيد يديها

كشف أمر الإحالة، أن المتهم تعدى على المجني عليها بالقوة حال تواجدها وحيدة داخل منزلها، بأن وثق يديها جابرا إياها على خلع ملابسها على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم حجز المجني عليها دون أمر من الحكام المختصين بأن منعها من الخروج من مسكنها وعذبها بدنيًا بأن أحكم وثاقها وتعدى عليها بالضرب وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي.

منطقة المعادي

وكانت أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة متهم بالتعدي على فتاة وخطفها بمنطقة المعادي، إلى جلسة 30 نوفمبر.

قرار المحكمة

صدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى ومحمد محمد محي الدين، وأمانة سر ياسر عبد العاطي ومحمد فاروق.