انطلاق فعاليات المؤتمر الـ38 لـ"الاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان" AUHF.. اليوم

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الثامن والثلاثين لـ الاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان AUHF، اليوم الاثنين، بعنوان " مستقبل حضري أخضر للإسكان ميسور التكلفة "، الذي يستضيفه وينظمه في دورته الحالية صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالمشاركة مع الاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان.



ومن جانبها أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، أن المؤتمر سوف يستمر لمدة 3 أيام خلال الفترة من 28 : 30 نوفمبر الجاري، مؤكدةً ثقتها في قدرة فريق العمل بالصندوق على تنظيم مؤتمر يليق باسم مصر، حيث تم توفير جميع التسهيلات لنجاح المؤتمر، والذي يعقد للمرة الأولى في مصر.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أنه يُمكن للمواطنين حضور المؤتمر عن طريق الإنترنت بصورة افتراضية، حيث سيتم بث بعض جلسات المؤتمر بصورة مباشرة وقت حدوثها، وذلك رغبة من الصندوق في تحقيق الاستفادة القصوى من النقاشات داخل المؤتمر.



وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إن موضوع المؤتمر الرئيسي يعد تكملة لجهود الدولة المصرية المستمرة للمساهمة في حماية المناخ والحد من التلوث وآثاره السلبية على كوكبنا، والتي توجت باستضافة مصر لمؤتمر المناخ العالمي Cop27 في شرم الشيخ.

ابرز الحاضرين

ويشهد المؤتمر حضور العديد من الشخصيات الرسمية الأفريقية، ومنها وزيرا الإسكان في دولتي الجابون وزيمبابوي، وكذلك الجهات الإقليمية والدولية، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي لتمويل الإسكان، ومديرة مؤسسة Zambia national building society من زامبيا، وكذا مسئولين من جنوب أفريقيا وكينيا ونيجيريا وغير ذلك، وممثلين عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat ، ومؤسسة Habitat for Humanity International ، ومؤسسة CAHF، وعددٌ كبير من شركات التطوير والتمويل العقاري الأفريقية والمصرية.

وعلى هامش المؤتمر هناك عِدة أحداث مهمة، ومنها فعاليات اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكانAUHF ، والإعلان عن جائزة MOCK SHARKROOM لأفضل الابتكارات الأفريقية في مجال الإسكان، كما يتم تنظيم زيارات ميدانية لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وضيوف المؤتمر إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي ومبادرة العمارة الخضراء في مصر، بالإضافة لزيارة العاصمة الإدارية للجمهورية الجديدة.





فعاليات المؤتمر

اليوم الأول

ويشهد اليوم الأول من المؤتمر كلمات افتتاحية من كبار ضيوف مصر والمؤتمر، وستركز الجلسة الثانية على موضوع " التفكير الأخضر "، بينما تركز الجلسة الثالثة على " المستقبل الحضري الأخضر في مصر "، على أن ينتهي اليوم الأول بجلسة حول " المباني الخضراء"، بالإضافة إلى عدد من الجلسات ذات الصلة.





اليوم الثاني و الثالث

وتشهد فعاليات اليوم الثاني جلستين، الأولى بعنوان " التمويل الأخضر " بينما تتناول الجلسة الثانية موضوع " الحياة بصورة صديقة للبيئة "، على أن يشهد اليوم الثالث اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان وجلستين نقاشيتين.





يذكر أن الاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان AUHF تأسس في عام 1984، ويتكون من 47 عضوًا في 19 دولة من جميع أنحاء القارة الأفريقية، بمن في ذلك المطورون العقاريون والمؤسسات المالية وجمعيات البناء والإسكان والمصارف التجارية، ويعمل على تشجيع الشركات على توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة لجميع المواطنين، ويُنظم الاتحاد مؤتمرًا سنويًا في إحدى الدول الأعضاء.