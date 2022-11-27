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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد يحتفل بتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر: دائما في القمة

ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد

احتفل إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي السابق، بصعود الشياطين الحمر إلى نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي، على حساب المقاولون العرب؛ بعد الفوز بضربات الجزاء بنتيجة 4- 3 في المباراة التي جمعتهما في الدور ربع النهائي من البطولة، على ملعب الأهلى we بالسلام.

وكتب نجم الاهلي السابق، فى تغريدة عبر تويتر: "مبروك للنادي الاهلي الفوز.. دائما في انتصار وفي القمة يا أهلي بإذن الله".

وجاءت ضربات الجزاء؛ بعدما انتهت مباراة الأهلي والمقاولون العرب، بالتعادل الإيجابي بهدف، في المباراة التي جمعتهما  على ملعب الأهلى we بالسلام.

إبراهيم سعيد كأس مصر أخبار كأس مصر الأهلى المقاولون

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