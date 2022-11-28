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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال| كريستيانو رونالدو يستعد لقيادة البرتغال لمواجهة أورجواي.. نبيل الحلفاوي يكشف الضرر الواقع على حسام حسن مع الأهلي

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد» العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

كريستيانو رونالدو يستعد لقيادة البرتغال لمواجهة أورجواي| شاهد 

يستعد اللاعب كريستيانو رونالدو، للمباراة القادمة في بطولة كأس العالم لمنتخب بلاده البرتغال أمام منتخب أورجواي. 

وشوق جمهوره عبر انستجرام، وكتب: تركيز واتحاد نحو هدفنا.

 

نبيل الحلفاوي يكشف عن الضرر الواقع على حسام حسن مع الأهلي 

علق الفنان نبيل الحلفاوي، عن أداء اللاعب حسام حسن، خلال مباراة الأهلي والمقاولين العرب ببطولة كأس مصر.

وكتب في تغريدة: "الأهلي سيفوز في الشوط الثاني إن شاء الله ‏ما يعنيني الآن هو الضرر الواقع على لاعب موهوب.. حسام حسن ‏ثمة نوعية من النجوم لا تتألق إلا إذا كان هو بطل العمل ولو حكمت الظروف أن يلعب دورا ثالثا مثلا.. يتعثر ويخفت حسام لن يجد نفسه إلا في فريق يكون هو نجم هجومه الأول والأساسي دوما".

 

مع والدته.. أشرف حكيمي يحتفل بفوز المغرب على بلجيكا| شاهد

احتفل أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب، بالفوز على منتخب بلجيكا  في بطولة كأس العالم في إطار الجولة الثانية لدور المحموعات.

وظهر أشرف حكيمي برفقة والدته بعد انتهاء المباراة، محتفلا معها على طريقته الخاصة، وتداولت صور لهما عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

البرتغال بطولة كأس العالم كريستيانو رونالدو حسام حسن الأهلى

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