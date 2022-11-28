أخصائية تغذية تكشف عن كورس علاجي يساعد على التخسيس لكل الفئات العمرية

قالت منة ياسر أخصائية التغذية، إن هناك سيدات تقوم بالإهمال فى نفسها خاصة بعد الولادة ولكن عندما ترى أن زوجها يهتم بنفسه أكثر من ما هى تفعل فى نفسها تشعر بالغيرة تجاهه وتريد أن تقوم بالاهتمام بنفسها مرة أخري.

وكشفت "منة ياسر" خلال حوارها فى برنامج "تفاصيل" تقديم الإعلامية نهال طايل، المذاع على قناة "صدى البلد 2" الفضائية، عن كورس علاجي يساعد على التخسيس و مناسب لكل الفئات العمرية.

وتابعت منه ياسر أن كورس اناسيليوم للتخسيس مناسب وآمن لكل الفئات العمرية، وهذا الكورس يحتوي على أقراص الاناسيليوم وكريم شد الترهلات وأقراص البسليم.