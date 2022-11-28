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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخصائية تغذية تكشف عن كورس علاجي يساعد على التخسيس لكل الفئات العمرية

منة ياسر
منة ياسر

قالت منة ياسر أخصائية التغذية، إن هناك سيدات تقوم بالإهمال فى نفسها خاصة بعد الولادة ولكن عندما ترى أن زوجها يهتم بنفسه أكثر من ما هى تفعل فى نفسها تشعر بالغيرة تجاهه وتريد أن تقوم بالاهتمام بنفسها مرة أخري.

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منة ياسر: كورس السوبر سيليوم حقق نجاحا كبيرا في القضاء على السمنة

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منة ياسر: كورس السوبر سيليوم للتخسيس مناسب لكل الفئات العمرية

وكشفت "منة ياسر" خلال حوارها فى برنامج "تفاصيل" تقديم الإعلامية نهال طايل، المذاع على قناة "صدى البلد 2" الفضائية، عن كورس علاجي يساعد على التخسيس و مناسب لكل الفئات العمرية.

وتابعت منه ياسر أن كورس اناسيليوم للتخسيس مناسب وآمن لكل الفئات العمرية، وهذا الكورس يحتوي على أقراص الاناسيليوم وكريم شد الترهلات وأقراص البسليم.

صدى البلد الإعلامية نهال طايل برنامج تفاصيل تخسيس السمنة

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