عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مات في نظري.. الليثي للحاجة منى: ده مش ابن.. فيديو

الإعلامي عمرو الليثي
الإعلامي عمرو الليثي

أكد الإعلامي عمرو الليثي، للحاجة منى، “أن ابنك الذي رفض المجيء اليك ”كنت في صراع بين انى اجيبه غصبن عنه بين اني اشوفه عايز ايه، وبالفعل تواصلت معه وكان عنده شروط عشان ييجي أنه امه يتسددلها الفوس وأنه عايز فلوس".

عمرو الليثي ونادية الجندي مع أبطال مسرحية "وش تاني" بالرياض.. صور

عمرو الليثي ضيف شرف حفل استقبال الطلاب الجدد بـ إعلام القاهرة.. غدا

وقال عمرو الليثي، خلال تقديمه برنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياه”،أن “الابن اللي يشترط عشان يشوف امه ويبر أمه ده مش ابن ده من نظري  الولد ده مات لأنه ربنا من فوق سبع سنوات أكرم أمه وسدد جميع ديونها، وهو عايز يدفع تمن انه يشوف امه”.

 

وتابع مقدم برنامج “واحد من الناس”، أناحنا بنتلهف على امهاتنا ونبوس ايدين ورجلين امهاتنا،اسقطيه من حساباتك لأنه عاق وجاحد بأمه".

 

 رضاكي هو الجنة”

وأشار عمرو الليثي إلى أن “الأبن اللي ميعرفش الجنة والنار بيخشوها ازاي ميستاهلش، وهو لازم يكون عارف أن رضاكي هو الجنة”

 

عمرو الليثي واحد من الناس الجنة والنار ضيف شرف استقبال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة إسبانيا والمانيا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

حالة الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد خلال الـ 48 ساعة القادمة| تفاصيل

الأرصاد: تكرار سيول جدة في مصر غير وارد خلال الـ48 ساعة المقبلة

بعد التشويش على الهوية.. تردد قناة جديدة تبث مباريات كأس العالم

بعد تعرضها لخطأ طبى شوه وجهها..وفاء سالم فى إطلالة عشرينية عقب العملية

مات قبل زفافه بـ9 طلقات.. تشييع جثمان عريس شبرا الخيمة

بعد التعدي عليها.. مفاجأة بتقرير الطب الشرعي عن تخلص فتاة البحيرة من حياتها

بشرة خير.. توصيات بـ زيادة أعداد المستفيدين من البطاقات التموينية

ترشيحاتنا

خلال 48 ساعة القادمة.. الأرصاد: البلاد تتعرض لامتداد منخفض السودان الموسمي

برج الأسد.. حظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 : تتقدم للزواج

مقتل شخصين في حادث طائرة هليكوبتر بمنطقة تفير الروسية

برج الجدي : حظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 : تحقق ثروة كبيرة

وظائف مجلس الدولة.. مواعيد سحب ملفات التقدم لمندوب مساعد ذكور وإناث

الطب ولا التحرش.. مفاجآت صادمة في سبب تخلص فتاة البحيرة من حياتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو أعصابك مشدودة.. 5 أطعمة تخلصك من التوتر |أشهرها السالمون

دون أدوية.. وصفات منزلية للتخلص من قشرة الشعر

أغلى عقد في العالم.. تفاصيل عرض عربي لضم رونالدو بعد مونديال قطر

مع تناول هذه الأدوية.. احذر خل التفاح على الريق

فيديو

بينهم عرب.. جماهير تعكس رقي بلادها في مونديال كأس العالم.. فيديوجراف

ماذا قال عبدالرحمن أبو زهرة في أول ظهور بعد مرضه الأخير؟.. فيديوجراف

المغرب يفرح العرب واليابان تتعثر.. مفاجآت في مواجهات كأس العالم

قفز 145 في أسبوع.. جرام الذهب عيار 14 يصل ألف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ