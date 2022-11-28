مات في نظري.. الليثي للحاجة منى: ده مش ابن.. فيديو

أكد الإعلامي عمرو الليثي، للحاجة منى، “أن ابنك الذي رفض المجيء اليك ”كنت في صراع بين انى اجيبه غصبن عنه بين اني اشوفه عايز ايه، وبالفعل تواصلت معه وكان عنده شروط عشان ييجي أنه امه يتسددلها الفوس وأنه عايز فلوس".

وقال عمرو الليثي، خلال تقديمه برنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياه”،أن “الابن اللي يشترط عشان يشوف امه ويبر أمه ده مش ابن ده من نظري الولد ده مات لأنه ربنا من فوق سبع سنوات أكرم أمه وسدد جميع ديونها، وهو عايز يدفع تمن انه يشوف امه”.

وتابع مقدم برنامج “واحد من الناس”، أناحنا بنتلهف على امهاتنا ونبوس ايدين ورجلين امهاتنا،اسقطيه من حساباتك لأنه عاق وجاحد بأمه".

رضاكي هو الجنة”

وأشار عمرو الليثي إلى أن “الأبن اللي ميعرفش الجنة والنار بيخشوها ازاي ميستاهلش، وهو لازم يكون عارف أن رضاكي هو الجنة”