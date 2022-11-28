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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجلس النواب: 8 موانع وحالات بناء لا يجوز فيها التصالح

صدى البلد

قال طه الناظر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء تم وضعه لتقنين أوضاع بعض المخالفات التي انتشرت عقب الثورات المتعاقبة بمصر، ولذلك تم الاتفاق على القانون والعمل به.


أضاف طه الناظر، خلال مداخلة الهاتفية مع برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، أنه تم دفع جدية تصالح بما يقدر بـ25% ومتبقي لدى الدولة عند المواطن حوالي 60 مليار، وبمجرد إتمام التصالح، ستتحول تلك الأموال إلى خزينة الدولة.


وأشار إلى أن هذه الأموال ستستخدم في تحسين المرافق ورفع الكفاءة، منوها بأن هناك بعض الملاحظات والبنود التي ظهرت في القانون أثناء تطبيق القانون على أرض الواقع، وجاري التعديل فيها من قبل مجلس النواب.


وأكد أن هناك 8 موانع وحالات لا يجوز التصالح فيها منها السلامة الإنشائية للمباني والتعدي على نهر النيل والتعدي على الطراز المعماري والمرافق الأثرية.

 

النواب مخالفات البناء لجنة الاسكان قانون التصالح اخبار التوك شو

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