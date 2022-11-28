هو تسعتاش.. الأهلي يحتفل بمرور عامين على هدف أفشة في نهائي أبطال أفريقيا

احتفل النادي الأهلي بـ ذكرى هدف محمد مجدى أفشة لاعب الفريق، فى الزمالك بـ نهائى دورى أبطال أفريقيا عام 2020 .

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي فيديو لـ أفشة من ملعب التتش وعلية تعليق المعلق عصام الشوالى اثناء تسجيل افشة الهدف ، قائلا “ هو تسعتاش هو قفشه هو ولدنا قفشه ” وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من جمهور الاهلى .

و شهدت مباراة القرن في دوري ابطال افريقيا بين النادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك فوز الأحمر في الدقيقة 86 بأقدام محمد مجدي أفشة بعد ارتداد الكرة من محمود علاء مدافع الفارس الأبيض .

وكانت المباراة يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر لعام 2020 وشهدت حضور جماهير قوي من جماهير الفريقين علي ملعب برج العرب بالإسكندرية في مباراة ظلت عالقة حتى قاضية أفشة .