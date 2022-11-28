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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقيب السياحيين: السياحة تشهد طفرة كبيرة في عصر الجمهورية الجديدة

صدى البلد

قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن هناك تحسن واضح في قطاع السياحة بالرغم من الظروف الصعبة التي عاشها خلال الفترة الماضية، منوها بأن نسبة الاشغالات في الموسم السياحي الشتوي تصل إلى 100%.

 

وأضاف "باسم حلقة"  خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن هناك عدد كبير من المرشدين السياحيين على مستوى علي من الكفاءة، متابعا:" نحن لا نثق أو نقبل بوجود مرشد سياحي غير مصري".

 

واسترسل: أن عملية تنظيم المناطق الأثرية أمر هام لمنع حدوث الفوضة وتنظيم الخدمات المقدمة للسائحين، مشددا على أن التطوير في المناطق السياحية ساهم في تنشيط حركة السياحة.

 

ونوه بأن القيادة السياسية تولي قطاع السياحة اهتماما وجهدا واضحا، مشيرا إلى أن الاكتشافات الأثرية الجديدة ساهمت كثيرا في جذب السياح.

 

وأكد على أن السياحة تشهد طفرة كبيرة من التقدم في عصر الجمهورية الجديدة.
 

السياحة نقيب السياحيين المرشدين السياحيين المناطق الأثرية اخبار التوك شو

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