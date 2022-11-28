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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موريتانيا تحيي الذكرى الـ62 للاستقلال بالمسيرات والزغاريد والأفراح

صدى البلد

تحيي موريتانيا اليوم الإثنين الذكرى الثانية والستين للاستقلال، حيث استقبل الموريتانيون هذه الذكرى ليلة الأحد بالزغاريد والهتافات.


ورصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط في نواكشوط بداية الحفلات في الشوارع الرئيسية في قلب العاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث أطلق رجال القوات المسلحة الموريتانية انطلاقا من قيادة الأركان العامة للجيوش على شارع جمال عبد الناصر مسيرة راجلة لحملة المشاعل، وذلك بمناسبة الذكرى ال 62 لعيد الاستقلال الوطني وذكرى تأسيس القوات المسلحة الذي يصادف الـ 25 نوفمبر من كل عام.


وشاركت في هذه المسيرة، التي تمت تحت إشراف العقيد سيدي ابه ولد دوس، قائد كتيبة القيادة والخدمات بقيادة الأركان العامة للجيوش، تشكلاتٌ من كتيبة القيادة والخدمات، وموسيقى القوات المسلحة.

 


وانطلقت المسيرة على أنغام الموسيقى العسكرية من مقر قيادة الأركان العامة للجيوش عبر شارع جمال عبد الناصر باتجاه رئاسة الجمهورية ثم البنك المركزي الموريتاني والبرلمان وقيادة أركان الحرس الوطني، باتجاه الثانوية العربية لتنتهي عند المدخل الغربي لقيادة الأركان العامة للجيوش.
وخرج سكان الأحياء التي جابتها المسيرة للاستمتاع بمشاهدة هذا التقليد العسكري السنوي وسط الزغاريد وعبارات التمجيد والإشادة بالجيش الموريتاني.
 

وأكدت القوات المسلحة الموريتانية أن مسيرات مماثلة نظمت بالتزامن في مختلف المحافظات احتفاء بهذه الذكرى المجيدة.


ويتوقع أن يقام في وقت لاحق اليوم احتفال في باحات القصر الرئاسي بحضور الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني القائد العام للقوات المسلحة وكبار الضباط وأعضاء الحكومة والسلك الدبلوماسي العربي والأجنبي كما تنظم احتفاليات عديدة بالذكرى في مختلف المحافظات.
 

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