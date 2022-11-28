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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة خدمات صدى البلد.. أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، نستعرضها فيما يلي: 

رسميًا.. الذهب يتخطى 1750 جنيها ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

قفزت أسعار الذهب اليوم الاثنين، إذ وصل سعر الجرام عيار 21 أعلى مستوى وصل إليه بعد ذروة الحرب الروسية الأوكرانية ، إذ تجاوز سعر الجرام عيار.

بعد أيام من الارتفاع.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

لليوم الرابع على التوالي بعد موجة من الارتفاع الأيام الماضية ، شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين في معظم البنوك العاملة في مصر .

الفراخ بـ31 جنيهًا والبيض رخص| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

هبطت أسعار الدواجن “أسعار الفراخ” اليوم الاثنين مقارنةً بأعلى سعر وصلت إليه خلال الأسبوع الماضي، لتسجل ما يقرب من 29 جنيها للأمهات في المزرعة وتصل للمستهلك بحوالي بين 31 و 33  جنيها، و 36 جنيها للكيلو البيضاء في المزرعة ، بدلًا من 39 جنيهًا الأيام الماضية.

بعد تراجع الحديد.. مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن في مصر

يهتم الكثير من الراغبين في البناء بالتعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم ، إذ يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت ضمن مواد البناء ، اليوم الاثنين الموافق 28 نوفمبر 2022 ، حيث تراجع سعر طن الحديد بقيمة..

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

قد يقع الكثير في مواقف طارئه ولا يعلم أرقام الخدمات والطوارئ وكذلك أرقام شرطة النجدة للاستعانة بها في الأزمات.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

ينتظر الملايين يوميا مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، والذي يبحث عنها الكثير ويقدم موقع صدى البلد خدمة التعرف على مواقيت الصلاة اليوم بحسب كل مدينة، إذ يقدم موقع صدى البلد لقرائه مجموعة من الخدمات، ونستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة.

اسعار الذهب أسعار الذهب والدولار أرقام الطوارئ مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة اليوم

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