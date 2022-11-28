نشرة خدمات صدى البلد.. أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، نستعرضها فيما يلي:

قفزت أسعار الذهب اليوم الاثنين، إذ وصل سعر الجرام عيار 21 أعلى مستوى وصل إليه بعد ذروة الحرب الروسية الأوكرانية ، إذ تجاوز سعر الجرام عيار.

لليوم الرابع على التوالي بعد موجة من الارتفاع الأيام الماضية ، شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين في معظم البنوك العاملة في مصر .

هبطت أسعار الدواجن “أسعار الفراخ” اليوم الاثنين مقارنةً بأعلى سعر وصلت إليه خلال الأسبوع الماضي، لتسجل ما يقرب من 29 جنيها للأمهات في المزرعة وتصل للمستهلك بحوالي بين 31 و 33 جنيها، و 36 جنيها للكيلو البيضاء في المزرعة ، بدلًا من 39 جنيهًا الأيام الماضية.

يهتم الكثير من الراغبين في البناء بالتعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم ، إذ يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت ضمن مواد البناء ، اليوم الاثنين الموافق 28 نوفمبر 2022 ، حيث تراجع سعر طن الحديد بقيمة..

قد يقع الكثير في مواقف طارئه ولا يعلم أرقام الخدمات والطوارئ وكذلك أرقام شرطة النجدة للاستعانة بها في الأزمات.

ينتظر الملايين يوميا مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، والذي يبحث عنها الكثير ويقدم موقع صدى البلد خدمة التعرف على مواقيت الصلاة اليوم بحسب كل مدينة، إذ يقدم موقع صدى البلد لقرائه مجموعة من الخدمات، ونستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة.