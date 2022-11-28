أخبار السوشيال| إبراهيم فايق يأمل في خروج منتخب ألمانيا من بطولة كأس العالم.. والأهلي يحتفل بمرور عامين على هدف أفشة في نهائي أبطال أفريقيا

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

احتفل النادي الأهلي بـ ذكرى هدف محمد مجدى أفشة لاعب الفريق، فى الزمالك بـ نهائى دورى أبطال أفريقيا عام 2020 .

أعرب الإعلامي إبراهيم فايق ،عن أمله بـ فوز منتخب كوستاريكا على منتخب ألمانيا وخروج المنتخب الألماني من دور المجموعات لبطولة كأس العالم.

علق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، على فوز منتخب المغرب امام منتخب بلجيكا ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

حرص محمد النني نجم المنتخب الوطني المصري ولاعب نادي الارسنال ،على أداء مناسك العمرة ، وشارك جمهوره بصورتين له عبر حسابة بموقع انستجرام .