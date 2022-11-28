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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أخبار السوشيال| إبراهيم فايق يأمل في خروج منتخب ألمانيا من بطولة كأس العالم.. والأهلي يحتفل بمرور عامين على هدف أفشة في نهائي أبطال أفريقيا

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

هو تسعتاش.. الأهلي يحتفل بمرور عامين على هدف أفشة في نهائي أبطال أفريقيا

 

احتفل النادي الأهلي بـ ذكرى هدف محمد مجدى أفشة لاعب الفريق، فى الزمالك بـ نهائى دورى أبطال أفريقيا عام 2020 .

 

إبراهيم فايق يأمل في خروج منتخب ألمانيا من دور المجموعات لبطولة كاس العالم

 

أعرب الإعلامي إبراهيم فايق ،عن أمله بـ فوز منتخب كوستاريكا على منتخب ألمانيا وخروج المنتخب الألماني من  دور المجموعات لبطولة كأس العالم.

 

فخر عربي من المحيط للخليج.. محمد بن راشد يهنئ منخب المغرب على الفوز أمام بلجيكا

علق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، على فوز منتخب المغرب امام منتخب بلجيكا ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

 

محمد النني يؤدي مناسك العمرة .. شاهد

 

حرص محمد النني نجم المنتخب الوطني المصري ولاعب نادي الارسنال ،على أداء مناسك العمرة ، وشارك جمهوره بصورتين له عبر حسابة بموقع انستجرام . 

مصر الأهلى الزمالك منتخب محمد النني بلجيكا

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