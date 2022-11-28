أخبار الفن| تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام.. أسباب طلاق شادية وصلاح ذو الفقار

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

في ذكرى وفاتها.. أسباب طلاق شادية وصلاح ذو الفقار بعد قصة حب

يحل اليوم الإثنين ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة شادية، ونستعرض ابرز المعلومات عنها من خلال التقرير التالي:

أحمد الشامي لـ جمهوره: أنت محتاج تطلع صدقة علشان يبقى معاك فلوس

وجه الفنان أحمد الشامي، رسالة لـ جمهوره من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”.

خاص| آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

تصدرت الفنانة أنغام، مؤشرات البحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد حجزها في المستشفى بعد أزمة صحية تعرضت لها.

وأكد مصدر مقرب من العائلة لـ “صدى البلد”: أن حالة الفنانة أنغام في تحسن الآن والوضع أصبح مطمئن عن بداية الأزمة، متمنياً لها الشفاء العاجل".

الناقد أمجد جمال لـ"صدى البلد": الفن انعكاس ومرآة للواقع

أكد الناقد أمجد جمال، أن الفن هو انعكاس ومرآة للواقع الذي نعيشه، مشيرا إلى أن الفنون ليس دورها الأساسي في المحاربة.

اليوم .. تكريم درة بمهرجان السينما الفرنكوفونية

تُكرم إدارة مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، اليوم الأثنين الفنانة درة، وذلك ضمن حفل افتتاح فعاليات الدورة الثانية من المهرجان، وذلك في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية في تمام السابعة مساءً.