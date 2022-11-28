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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بقيمة 255 مليون دولار.. ننشر أهم الدول المستوردة للنحاس المصرى خلال 2022

صدى البلد

ارتفعت صادرات مصر من النحاس ومصنوعاته بنسبة 31% لتسجل 334 مليون دولار خلال  الـ 9 اشهر الاولى من 2022  مقابل 255 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، 

وأضاف تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية والحرارايات والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه إن مصر صدرت لنحو 37 دولة خلال 2022،واستحوذت  5 دول  منها على 89,5% من إجمالي صادرات النحاس المصري ومصنوعاته خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بقيمة 298,89 مليون دولار في مقابل 188,814 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنمو 58,3%.

وجاءت المملكة العربية السعودية على رأس قائمة أكبر الدول المستوردة للنحاس المصري بقيمة 181,299 مليون دولار مقابل 46,739 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 288%، لتستحوذ على 54,3% من إجمالي تلك الصادرات.

وحلت الجزائر في المركز الثاني بقائمة أكبر الدول المستوردة للنحاس ومصنوعاته من مصر بقيمة 40,352 مليون دولار مقابل 26,943 مليون دولار.

واحتلت لبنان المركز الثالث بقائمة الدول الأكثر استيرادًا للنحاس المصري بقيمة 36,423 مليون دولار مقابل 27,662 مليون دولار بنسبة ارتفاع 32%.

وتراجعت قيمة صادرات مصر من النحاس ومصنوعاته إلى تركيا بنسبة 60% خلال الفترة من” يناير- سبتمبر 2022″، لتبلغ 24,924 مليون دولار في مقابل 62,666 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.

وانخفضت صادرات النحاس ومصنوعاته المصري إلى الصين بنسبة 36% لتبلغ 15,892 مليون دولار مقابل 24,804 مليون دولار.
 

صادرات مصر صادرات المملكة العربية السعودية النحاس المجلس التصديري لمواد البناء الصناعات المعدنية الدول المستوردة

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