تعد وصفات الدجاج المختلفة أفضل الأكلات التي يمكن أن تقدميها مع أي وجبة ونقدم لكي اليوم طريقة عمل ستربس الدجاج المقرمش.

المقادير:

كيلو صدور دجاج مقطعة إلى أصابع (ستربس).

كوب دقيق.

كوب كورن فليكس أو رقائق ذرة مجروش.

½ كوب لبن رائب.

2 بيضة.

2 ملعقة كبيرة جبنة بارميزان مبشورة.

½ ملعقة صغيرة ثوم باودر.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملح وفلفل أسود.



الطريقة:

تبلي الدجاج بالملح والفلفل الأسود، ثم ضعيها جانبًا لمدة 30 دقيقة.

في وعاء، ضعي البيض واللبن والملح والفلفل الأسود، وقلبي جيدًا.

في وعاء آخر، ضعي الكورن فليكس والثوم والبابريكا، وقلبي جيدًا.

اغمسي الدجاج في الدقيق ثم البيض ثم الكورن فليكس.

اقلي الستربس في زيت غزير ومغلي حتى يُصبح لونها ذهبيًّا.

ضعي الستربس في طبق التقديم، ثم رشي فوقها الجبنة وقدميها مع الكاتشب وصوص الجبنة الشيدر.

قدميها ساخنة.