نائبة: سياسات الإملاء والترصد والتدخل في الشأن المصري غير مقبولة

قالت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر تجاهل كل جهود الدولة في هذا المجال، ويعكس استمرار نهج استخدام مزاعم حقوق الإنسان للتدخل في شئون الدول.

واستنكرت استخدام البرلمان الأوروبي لملف حقوق الإنسان كوسيلة هجوم ضد مصر استنادا إلى تقارير لمنظمات مشبوهة للاساءة للدولة، مؤكدة أن الدولة المصرية تتمتع بالسيادة، وما يحدث من جانب البرلمان الأوروبي يعد مخالفة واضحة لمواثيق الأمم المتحدة.

وأوضحت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي فى بيان صحفى لها، أن بعض التقارير والمؤسسات مشكوك فيها وتصدر لخدمة أفراد بعينهم ، مشددة على أن مصر اتخذت منهجا واضحا فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، وأطلقت الاستراتيجية الوطنية، وشكلت لجنة للعفو الرئاسي واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

وأضافت أن هذا البيان لا يمت للواقع بأى صلة حيث يحمل نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر، مؤكدة أن سياسات الإملاء والترصد والتدخل في الشأن المصري أمرا غير مقبول كما أن التعدى على استقلال النيابة العامة والقضاء المصري، أمر غير مقبول تماما، ويتعارض مع المواثيق الدولية.

وأوضحت إن البرلمان الأوروبي ليس جهة حكم على مصر ولا على الأوضاع الداخلية لها، فالشعب المصري الوحيد صاحب هذا الحق، فمصر دولة ذات سيادة ولا يحق لأي دولة أخرى أو اتحاد مكون من بعض الدول أن يُملي رأيه في الشان الداخلي المصري، خاصة إذا كان هذا الرأي مبني على افتراءات وادعاءات كاذبه لم تثبت صحتها.