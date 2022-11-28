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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مشاهدة مباراة البرتغال وأوروجواى مباشر الآن 0 - 0 فى كأس العالم

البرتغال و أوروجواى
البرتغال و أوروجواى

يواجه بعد قليل منتخب البرتغال مع أورجواى فى اطار منافسات الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم لكرة القدم التى تستضيفها قطر حاليا.

وفاز منتخب البرتغال فى الجولة الأولى على غانا 3 / 2 فى مباراة مثيرة استمرت نتيجتها معلقة حتى اللحظات الأخيرة حتى تصدر منتخب البرتغال قمة المجموعة الثامنة ويأمل فى مواصلة انتصاراته من أجل حسم تأهله مبكرا الى الدور التالى وتصدر المجموعة من أجل الهروب من مواجهة متصدر المجموعة السابعة التى تصب فى صالح منتخب البرازيل .

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البرتغال في مهمة ثأرية أمام أوروجواي بـ كأس العالم

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موجز السوشيال| كريستيانو رونالدو يستعد لقيادة البرتغال لمواجهة أورجواي.. نبيل الحلفاوي يكشف الضرر الواقع على حسام حسن مع الأهلي

فى الوقت نفسة يأمل منتخب أوروجواى تحقيق أول فوز فى البطولة بعد تعادله فى الجولة الأولى أمام منتب كوريا الجنوبية وحصوله على نقطة واحدة حتى الآن . 

موعد مباراة البرتغال و أوروجواى 

تنطلق مباراة البرتغال و أوروجواى فى الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثامنة فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت السعودية .

وتحظى مباراة البرتغال أوروجواى باهتمام كبير نظرا لقوة المنافسة بين المنتخبين بالاضافة الى رغبة الجماهير فى كل أنحاء العالم فى متابعة الاسطورة كريستيانو رونالدو الذى نجح فى التسجيل فى المونديال للمرة الخامسة على التوالى .

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال و أوروجواى

تذاع مباراة البرتغال و أوروجواى على مجموعة قنوات بى ان سبورت الحاصلة على حقوق بث مباريات كأس العالم فى منطقة الشرق الأوسط .

وتنقل المباراة عبر قناة بى ان سبورت ماكس 2 ويعلق عليها على محمد على .. كما تذاع عبر قناة الكاس القطرية 1.

ويدرك منتخب البرتغال صعوبة المباراة فى ظل القوة الهجومية التى يتميز بها منتخب أوروجواى فى الخط الأمامى فضلا عن رغبة المنتخب البرتغالي فى الثأر من الاوروجواى بعد الخروج منهم فى بطولة كأس العالم السابقة التى أقيمت فى 2018 فى روسيا .

وحرص البرتغالى كريستيانو رونالدو على مطالبة لاعبيه ببذل مزيد من الجهد من حسم بطاقة التاهل الى الدور التالى دون الانتظار الى المرحلة الأخيرة والجولة الثالثة فضلا عن الرغبة الكاملة فى التواجد فى صدارة المجموعة الثامنة وحسمها مبكرا .

وحرص رونالدو على نشر صور من تدريبات البرتغال على صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى مؤكدا جاهزية منتخب بلاده لتحقيق الفوز .

 

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