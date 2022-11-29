عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زور المحررات الرسمية.. مالك مطبعة يواجه السجن المشدد

حبس متهم
حبس متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (مالك مطبعة – كائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة) ، إثر قيامه بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وخاصةً الشهادات الجامعية وبيعها بمقابل مادى لمن تحول الموانع القانونية حصولهم عليها بالطرق المشروعة .

و عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه داخل المطبعة المشار إليها، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بقصد التربح و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة تزوير المحررات الرسمية 

 

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية، ‏سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن ‏المشدد أو بالسجن.‏

و كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.‏

 

كما  يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو ‏أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته، سواء كان ذلك ‏بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها، أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة ‏صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏

 

 

مالك مطبعة الجهات الحكومية الجيزة قانون العقوبات السجن المشدد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أسابيع.. وهذا سعر عيار 21 الآن

باحث بمعهد الأمصال البيطرية: بعض الأمراض سبب دوران الأغنام عكس عقارب الساعة

أمطار رعدية تضرب هذه المناطق والحرارة تصل 7 درجات|ماذا يخبئ طقس اليوم؟

حركة إصلاح 1000%.. "المعاشات" تزف بشرى سارة من بداية العام

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرتغال وأورجواي في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

بعد استقراره 4 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

بعد تصدرها التريند.. مي نور الشريف قبل وبعد التخسيس| شاهد

شبانة: كولر طلب من إدارة الأهلي ضم 4 صفقات جديدة

ترشيحاتنا

الريال السعودي بـ6.53 جنيه.. تعرف على أسعار العملات العربية مستهل اليوم الثلاثاء

بسبب فقدان بصر تسبيح.. الحكم في قضية أطباء قنا اليوم

بايك تقدم نسختها الجديدة BJ60 .. صور

بعد استقراره 4 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

إطلاق قمر صناعي تابع لوزارة الدفاع الروسية

ارتفاع الأسهم الآسيوية تأثرا بدعم الصين لقطاع العقارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلبت 5 ملايين دولار تعويضًا.. أمريكية تقاضي مطعم شهير لسبب غير متوقع

صادم.. 7 هنود وكلبان ودجاجة على موتوسيكل واحد| فيديو

إيطاليا| أحد أبرز اكتشافات التاريخ.. العثور على تماثيل فريدة تعود للعصور الرومانية

ردة فعل مذهلة لطفل بعد مصافحة كريستيانو رونالدو| شاهد

فيديو

يسيء للبنات.. بلوجر شهيرة تكشف حقيقة التسبب في وفاة شخص ووالدته

مفاجأة غانا وهدية الكاميرون وحسم البرازيل.. ملخص مباريات كأس العالم اليوم ..شاهد

كان لازم احتكر العيلة.. ممثلة تتزوج شقيقين من الوسط الفني

اضطرابات جوية وأمطار على القاهرة والمحافظات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ