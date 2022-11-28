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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

“الزهور" يحصد 16 ميدالية في بطولة الجمهورية للريشة الطائرة "زوجي"

فريق نادي الزهور
فريق نادي الزهور

حصد فريق نادي الزهور تحت قيادة المدير الفني زكريا عبد القادر 16 ميدالية في بطولة الجمهورية للريشة الطائرة زوجي تحت سن ١٣ سنة و١٥ سنة، والتي اقيمت باستاد القاهرة الدولي، ليتصدر النادي البطولة بأرقام قياسية.

حصل اللاعبان أبو بكر زكريا وروضة على عبد المجيد على المركز الأول والميدالية الذهبية في الزوجي مختلط.

وحصلت اللاعبة روضة على عبد المجيد واللاعبة كنزي احمد كمال على المركز الثاني والميدالية الفضية للزوجي بنات.

كما حصلت اللاعبة حلا شادي عبدالله واللاعبة زينة حجازي على المركز الرابع والميدالية البرونزية في الزوجي بنات.

وحصد أيضا اللاعبان ابو بكر زكريا وعمر عصام علام المركز الثاني والميدالية الفضية في الزوجي أولاد.

كما حصل اللاعب حازم محمد فكري واللاعبة زينة حجازي السيد على المركز الخامس في الزوجي مختلط.

وتحت سن ١٣ سنة، حصل اللاعبان احمد محمد عبد العال واللاعبة لينا مدحت طه على المركز الاول والميدالية الذهبية في الزوجي مختلط، كما حصل اللاعبان سيف الدين شادي محمد وياسين خالد حسن على المركز الثاني والميدالية الفضية زوجي اولاد.

وحصل أيضا سيف الدين شادي محمد وفرونيكا هاني جميل على المركز الثالث والميدالية البرونزية في الزوجي المختلط.

كما حصل اللاعبان عبدالله فريد صلاح الدين ويحيى عمرو عزت على المركز الرابع والميدالية البرونزية في الزوجي اولاد، وأيضا حصل اللاعب احمد محمد عبد العال واللاعب محمد عمرو رزق على المركز الخامس في الزوجي اولاد.

وايضا حصل اللاعب عمر محمد ابراهيم واللاعب حمزة على على المركز السادس زوجي أولاد.

وحصد اللاعبان عمر محمد ابراهيم وسلمى محمد عبد العزيز المركز السابع في الزوجي مختلط.

فريق الزهور

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الزهور الجمهورية حلا شادي عصام علام الفضية

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