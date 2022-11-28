بادرة غير معتادة.. الحائزة على جائزة نوبل للسلام تدعو لتسليح أوكرانيا

‏‏في خطوة غير معتادة للحائز على جائزة نوبل للسلام، دعا رئيس إحدى المنظمات الحائزة على الجائزة هذا العام، اليوم الاثنين، إلى تسليم أوكرانيا أسلحة لمساعدتها في الدفاع عن نفسها ووقف الفظائع الروسية.‏

وقالت الأوكرانية أوليكساندرا ماتفيشوك، محامية حقوق الإنسان التي ترأس مركز الحريات المدنية ومقره كييف، لوكالة فرانس برس: ‏"عندما يسألني شخص ما عن كيفية وقف هذه الجرائم طويلة الأمد في الأراضي المحتلة، لا يسعني إلا أن أجيب زودوا أوكرانيا بالأسلحة لتحرير هذه الأراضي".

وأضافت: "‏إنه وضع غريب بالنسبة لي، وعلامة واضحة على أن هناك خطأ ما في النظام الدولي بأكمله عندما يطلب محام في مجال حقوق الإنسان أنظمة الدفاع الجوي"، لافتة: "نحن بحاجة إلى منع إلحاق أضرار جديدة بالبنية التحتية المدنية الحيوية".‏

وتابعت المحامية في مجال حقوق الإنسان: ‏"نحن بحاجة إلى أنظمة الدفاع الجوي‏‏ة، وبحاجة إلى أنواع أخرى من المنشآت العسكرية التي من شأنها أن تساعدنا على حماية سمائنا".‏

‏وأشارت ماتفيتشوك إلى أن القانون الدولي - سلاحها المعتاد للدفاع عن حقوق الإنسان - لم يعد فعالا.‏

‏كما قالت المحامية البالغة من العمر 39 عاما: "الآن ليس لدي صك قانوني يمكنه وقف الفظائع الروسية لأن روسيا تتجاهل علنا القانون الدولي وجميع قرارات المنظمات الدولية".‏

‏وأضافت أن أوكرانيا تحتاج أيضا إلى مساعدة إنسانية عاجلة "لتحمل هذا الشتاء القاسي للغاية"، مشيرة إلى أنها مرت للتو بأكثر من ثلاثة أيام بدون كهرباء أو حرارة في منزلها في كييف.‏

‏وحصل مركز الحريات المدنية على جائزة نوبل للسلام إلى جانب المدافع البيلاروسي عن حقوق الإنسان أليس بيالياتسكي ومنظمة حقوق الإنسان الروسية ميموريال "لجهودهم البارزة لتوثيق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وإساءة استخدام السلطة".‏