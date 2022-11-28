بسنت شوقي تستعرض جمالها في أحدث إطلالة.. شاهد

شاركت الفنانة بسنت شوقي متابعيها صور جديدة له عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"

وظهرت بسنت في الصور بإطلالة متميزة، معتمدة علي الميكب الناعم المائل الي الترابي.

ونالت الصور إعجاب متابعيها وتفاعلوا معها عبر التعليقات ووضع القلوب الحمراء.

وعلى جانب آخر ، قالت الفنانة بسنت شوقى، إنها سعيدة بالمشاركة في مسلسل دوبامين بشخصية “شيما” التي تربطها قصة حب بالشخصية التي يقدمها الفنان محمد كيلاني.



مسلسل"دوبامين"، يتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول مفهوم هرمون السعادة، وتأثير السوشيال ميديا عليها، من خلال ابلكيشن ما، سيتم الكشف عن تفاصيله على مدار حلقات المسلسل.

مسلسل "دوبامين"، من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، عبر شاشات القنوات الفضائية، يشارك في بطولته كوكبة من النجوم ريم مصطفى، وبسنت شوقى، ومحمد كيلاني، ومروان يونس، وتيام مصطفى قمر، باسل الزارو، اسراء رخا،،وإنتاج شركة ايما لاين للمنتجة إيمان أبو الدهب، وتأليف محمد جلال، ومخرج منفذ جمال شاكر، إخراج رؤوف عبدالعزيز.