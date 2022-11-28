رئيس السيادة السوداني: وقف نشاط النقابات والاتحادات المهنية وتجميد أرصدتها

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأثنين، قرارا بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل.

وقال مجلس السيادة السوداني، في بيان له اليوم، إنه سيتم حصر أرصدة وحسابات النقابات بالداخل والخارج ووضعها تحت السيطرة.

وأضاف البيان أن البرهان قرر وقف نشاط النقابات والاتحادات المهنية، وتشكيل لجنة لتكوين "لجان تسيير" للنقابات والاتحادات المهنية.

وفي وقت سابق، أكد عبد الفتاح البرهان، على موقف القوات المسلحة السودانية الثابت بالوقوف مع تطلعات الشعب السوداني منذ أبريل 2019 ، مشددا على ألا تراجع عن ذلك الموقف.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد نبيل عبد الله، في بيان: جاء ذلك في إطار اجتماع رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة بالسودان، مع كبار القادة بالقوات المسلحة ورؤساء الدوائر بقوات الدعم السريع، اليوم في إطار اجتماعاته الدورية مع القوات، وبحضور أعضاء هيئة قيادة القوات المسلحة وقادة القوات الرئيسة والمفتش العام ومدراء الإدارات والأفرع وقادة التشكيلات والوحدات والقواعد ورؤساء الدوائر بقوات الدعم السريع.