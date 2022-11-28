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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشرف هلال: المصانع امتصت جزءا كبيرا من زيادات أسعار الأجهزة الكهربائية

أدوات كهربائية
أدوات كهربائية

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية باتحاد الصناعات، إن أسعار الأجهزة الكهربائية لم تزيد بين يوم وليلة.


وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، إلى الزيادة تتراوح الآن ما بين 5% إلى 7.5%، موضحاً أن الزيادة ترجع إلى أزمة الدولار، وتوقف الإفراج عن مستلزمات الإنتاج بالموانئ.


وأشار إلى أن الأمر أدى إلى زيادة تكلفة الأرضيات وغرامات تأخير حاويات، لافتا إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وقرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بـ2%، أديا إلى زيادة تصل إلى 7.5% بأسعار الأجهزة الكهربائية.

وتابع إن «المصانع امتصت جزءًا كبيرًا من الزيادات».

وزادت أسعار الأجهزة الكهربائية، خاصة مع زيادة الطلب، ونقص في المعروض من المنتجات المحلية والمستوردة من الخارج.

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