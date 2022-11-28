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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طلاب إيرانيون يحتجون على فصل أساتذة جامعيين ووقفهم عن العمل

صدى البلد

واصل طلاب الجامعات الإضرابات والمقاطعة والاعتصامات في بعض الجامعات في إيران ، بعد 74 يومًا من بدء الاحتجاجات الشعبية ضد حكومة إيران، وفق ما ذكرت صحيفة إيران إنترناشيونال.

نظم طلاب جامعة بهشتي اعتصامًا اليوم الاثنين احتجاجًا على تعليق عمل الأساتذة الذين دعموا الطلاب في إيران.

وأعلنوا في بيان أنه في حال استمرار الإيقاف والفصل، فهم مستعدون لمقاطعة المحاضرات وامتحانات نهاية الفصل الدراسي.


وفي وقت سابق ، كتب الأستاذ المساعد بجامعة بهشتي ، محمد راغب ، على صفحته على إنستجرام ، أنه تم إيقافه بسبب مشاركته في احتجاجات مناهضة للحكومة.

سابقًا ، صرح حسين مصباحيان ، عضو هيئة التدريس بجامعة طهران أيضًا ، أنه طُرد بأمر من مسؤولي الجامعة.

نظم طلاب كلية الآداب بجامعة طهران ، أمس الأحد ، اعتصامًا احتجاجًا على إقالة حسين مصباحيان.

أفادت وسائل إعلام إيرانية أن مكتب المدعي العام في طهران استدعى أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران صادق زيباكلام اليوم الاثنين.

ويعد زيباكلام أكاديمي إيراني ومؤلف ومحلل وُصف بأنه إصلاحي وليبرالي على التيار الجديد.

ذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (HRANA) ومقرها الولايات المتحدة في تقريرها الأخير أنه تم اعتقال 569 طالبًا منذ 16 سبتمبر عندما بدأت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في إيران بسبب مقتل محساء أميني في حجز الشرطة.

كما أشارت وكالة حقوق الإنسان الإيرانية إلى أن ما يصل إلى 143 جامعة في جميع أنحاء إيران كانت مسرحًا لمظاهرات مناهضة للنظام.

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