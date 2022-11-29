عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مهام صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وأهدافه .. وفقا للقانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، علي أن ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ"، تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع الوزير المختص بالبحث العلمي، ومقره الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

 

أهداف الصندوق 

 

يهدف الصندوق إلى دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاعين الخاص والأهلي على القيام بذلك.

 

اختصاصات الصندوق 

 

وزير التعليم العالي: الطلاب المبتكرين يحتاجون لدعم المستثمرين لتحويل مشاريعهم إلى حقيقه

رابطة الباحثين العرب تطلق المؤتمر الدولي الثالث للعلاج بمنتجات النحل

ويباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه طبقًا للمادة (٢) من هذا القانون، وله بصفة خاصة:

 

 - دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتلقى أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها، بما يسهم في تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، والمساعدة في خلق فرص تسويقية لها.

 - تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم في الداخل أو الخارج.

 - المساهمة في تأسيس بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين بالتعاون مع المؤسسات والجهات الممولة لأفكارهم البحثية والابتكارية مثل البنوك والشركات وغيرها.

 - المساهمة في إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى، وإتاحتها للباحثين والمبتكرين.

 - التواصل من جميع المبادرات التي تقوم بها الأجهزة الحكومية أو الأفراد أو الشركات أو منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بأهداف الصندوق، والعمل على تشجيع مثل تلك المبادرات.

 - مساعدة الباحثين والمبتكرين على حماية حقوقهم المتعلقة بالملكية الفكرية.

 - العمل على إيجاد فرص للشراكة بين الباحثين والمبتكرين والجهات التمويلية لتنفيذ المشروعات القائمة على تنفيذ أفكارهم البحثية أو الابتكارية.

- تأسيس شركات بشكل منفر أو بالاشتراك مع الغير من أشخاص القانون العام أو الخاص أو المساهمة في أي من الشركات القائمة التي تزاول نشاطًا يتعلق بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح الصندوق وتتصل بأغراضه، وذك في حدود ما تسمح به القوانين واللوائح النافذة.

المبتكرين العلوم التكنولوجيا مشروعات تمويل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باحث بمعهد الأمصال البيطرية: بعض الأمراض سبب دوران الأغنام عكس عقارب الساعة

أمطار رعدية تضرب هذه المناطق والحرارة تصل 7 درجات|ماذا يخبئ طقس اليوم؟

بداية من يناير.. رفع الحد الأدنى للمعاش 1105 جنيهات والأقصى 8720

حركة إصلاح 1000%.. "المعاشات" تزف بشرى سارة من بداية العام

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرتغال وأورجواي في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

بعد تصدرها التريند.. مي نور الشريف قبل وبعد التخسيس| شاهد

شبانة: كولر طلب من إدارة الأهلي ضم 4 صفقات جديدة

انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبيض .. تفاصيل أزمة الأعلاف وكيفية حلها

ترشيحاتنا

ما هو قيام الليل؟.. الإفتاء: من سنة العشاء إلى دعاء الفجر

الهند تتفوق على أوروبا في صفقة شراء نفط الأورال الروسية

دبلوماسي أمريكي: ما زلنا نتحدث مع روسيا بشأن صفقة لإطلاق سراح مواطنينا المسجونين

طريقة سهلة وبسيطة لمعرفة نتيجة صلاة الاستخارة.. مجدي عاشور يكشف عنها

من يخاف النوم في الظلام.. النبي أمر بإطفاء المصابيح ليحصنك من 3 شرور

لطردها له من شقتها بعين شمس.. مهتز نفسيا يضرب والدته حتى الموت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولادة رضيعة مكسيكية بذيل حقيقي أسفل ظهرها

هيفاء وهبي تستعرض جمالها بإطلالة جريئة

يرفع المناعة سريعا.. طريقة مشروب الزنجبيل السحري

أتجوزت أخين عشان بحب حماتى..5 صور وضعت فيدرا فى مأزق

فيديو

يسيء للبنات.. بلوجر شهيرة تكشف حقيقة التسبب في وفاة شخص ووالدته

مفاجأة غانا وهدية الكاميرون وحسم البرازيل.. ملخص مباريات كأس العالم اليوم ..شاهد

كان لازم احتكر العيلة.. ممثلة تتزوج شقيقين من الوسط الفني

اضطرابات جوية وأمطار على القاهرة والمحافظات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ