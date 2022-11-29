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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إنجاز.. اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم يشيد بقرارات امتحانات الثانوية

وزير التعليم
وزير التعليم

أشادت منال فرحات منسق اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، بقرارات وزير التربية والتعليم الخاصة بامتحانات الثانوية العامة .

 

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امتحانات الثانوية العامة.. التعليم: الطالب مش هيدخل بتابلت والتصحيح إلكتروني..فيديو

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بطريقة rubrics.. وزير التعليم يكشف آلية تصحيح امتحانات الثانوية العامة

وقالت منال فرحات في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :"  أولياء الأمور ممتنين  لقرارات وزير التربية والتعليم ".

 

وأضافت منال فرحات :"   يمكن للطلاب  وأولياء  الأمور الإطلاع على نموذج امتحانات الثانوية العامة قبل الامتحانات وهذا الأمر إنجاز ".

 

وتابعت منال فرحات :"  يمكن لطلاب الثانوية العامة التدريب على شكل نموذج امتحانات الثانوية العامة قبل  دخول الامتحانات كي لا يكون هناك مفاجأت أمام الطالب داخل الامتحان".

 

وأكملت منال فرحات :" كتيب المفاهيم  أمر في غاية الأهمية ويساعد الطالب لأنه يحتوي على كل  القواعد والقوانين التي درسها الطالب  في طوال العام الدراسي ".

اتحاد أمهات مصر التعليم رضا حجازى اخبار التوك شو

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