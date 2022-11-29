إنجاز.. اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم يشيد بقرارات امتحانات الثانوية

أشادت منال فرحات منسق اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، بقرارات وزير التربية والتعليم الخاصة بامتحانات الثانوية العامة .

وقالت منال فرحات في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" أولياء الأمور ممتنين لقرارات وزير التربية والتعليم ".

وأضافت منال فرحات :" يمكن للطلاب وأولياء الأمور الإطلاع على نموذج امتحانات الثانوية العامة قبل الامتحانات وهذا الأمر إنجاز ".

وتابعت منال فرحات :" يمكن لطلاب الثانوية العامة التدريب على شكل نموذج امتحانات الثانوية العامة قبل دخول الامتحانات كي لا يكون هناك مفاجأت أمام الطالب داخل الامتحان".

وأكملت منال فرحات :" كتيب المفاهيم أمر في غاية الأهمية ويساعد الطالب لأنه يحتوي على كل القواعد والقوانين التي درسها الطالب في طوال العام الدراسي ".