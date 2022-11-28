المؤبد والمشدد للمتهمين بقتل جارهم في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، حكما بالسجن 5 سنوات لمتهم و15 سنة لأخر والمؤبد لمتهم ثالث لاتهامهم ببقتل جارهم بسبب خلافات بين المتهمين وبين أقارب المجني عليه بالقرين.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا بورود إشارة من مستشفى القرين بوصول “علي ط م” من القرين جثة هامدة إثر إصابته بجرح غائر في الرأس وكدمات عدة في الساقين والقدمين وأنحاء متفرقة من الجسد.

وتبين مصرع المجني عليه أثر تعرضه للضرب علي يد "أحمد ال ع" وشقيقه محمد 20 سنة وإيهاب 28 سنة فلاح، وأن المتهمين الثلاثة جيران المجني عليه وقتلوه أثر خلافات فيما بينهم وبين أقارب المجني عليه.

تم ضبط المتهمين الأول والثاني فيما لاذ المتهم الثالث بالفرار، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسين.