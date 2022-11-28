دوري 2001| تعادل المنيا وملوي بهدفين في ثان مباريات الموسم

تعادل فريقا المنيا وملوي مواليد 2001 بهدفين لكل منهما، اليوم الاثنين، في ثاني مباريات الفريقين بالموسم الجديد من دوري المنطقة.

وجمعت المباراة، الفريقين على ملعب نادي المنيا الرئيسي وشهدت ندية وقوة بين الفريقين، حيث تقدم فريق ملوي في الدقيقة 52، ثم تعادل كريم ياسر "ساسي" للمنيا في الدقيقة 55، وتقدم مرة أخري لاعبي ملوي في الدقيقة 59، ثم تعادل أحمد حسين للمنيا في الدقيقة 79.

كما شهد اللقاء طرد مهاجم المنيا بيتر أمير في الدقيقة 30 من الشوط الأول.

وعقب مباراة اليوم، ارتفع رصيد المنيا إلى 4 نقاط من فوز وتعادل في بداية مشواره.

ويقود فريق المنيا 2001 هذا الموسم: ك.رضا عبدالرحمن مديراً فنياً، ك.محمود ابو العمدة مدرباً عاماً، ك.محمد ربيع مدرب حراس مرمى، د.مصطفي كامل أخصائي علاج طبيعي، محمد أبوالعلا مدير إداري، وناصر أديب مديرا مالياً، وتحت قيادة ك. طه حسن مدير قطاع الناشئين، وإشراف ا. شادي عادل وا. هاني صدقي عضوا مجلس الإدارة.