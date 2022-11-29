رئيس محكمة الاستئناف السابق: إخلاء سبيل المتهم بحوزته مواد مخدرة بقصد التعاطي

علق المستشار هيثم عباس رئيس محكمة الاستئناف السابق، على قضية القبض على الفنانة منة شلبي داخل مطار القاهرة الدولى بحوزتها مواد مخدرة داخل حقائبها الخاصة.

وأضاف "هيثم عباس" خلال حواره التليفزيونى فى برنامج " أخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن يتم إخلاء سبيل المتهم بحوزته مواد مخدرة بقصد التعاطى وهذا ما تم مع الفنانة منة شلبي بعد عرضها على النيابة العامة والتحقيق معها.

وتابع المستشار هيثم عباس أن يتم إخلاء سبيل المتهم بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطى يتم إخلاء سبيله من النيابة بضمان مالى معين أو بضمان محل إقامته إذا لم يكن مطلوبا في قضايا أخرى.