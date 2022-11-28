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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استخدم مرة واحدة فقط.. ما هو خط "منع الاشتباك" بين روسيا وأمريكا؟

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وروسيا

قال مسؤول أمريكي لـ"رويترز"، إن خط اتصالات كان قد أُنشئ بين جيشي الولايات المتحدة وروسيا في بداية حرب موسكو على أوكرانيا لم يُستخدم سوى مرة واحدة حتى الآن.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الولايات المتحدة أجرت اتصالا عبر خط "منع الاشتباك" للتعبير عن مخاوفها من عمليات عسكرية روسية قرب منشآت بنية تحتية حيوية في أوكرانيا.

ولا يُعرف سوى القليل من التفاصيل المحيطة بواقعة محددة أدت إلى الاتصال عبر هذا الخط، الذي يربط بين القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي ومركز إدارة الدفاع الوطني الروسي.

ورفض المسؤول الأمريكي الإدلاء بمزيد من التفاصيل، لكنه قال إنه لم يُستخدم عندما سقط صاروخ على نحو خاطئ في بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو" في الـ15 من شهر نوفمبر الجاري، ما أدى إلى مقتل اثنين.

وعلى الرغم من أن المسؤول الأمريكي رفض تحديد النشاط الروسي، الذي أثار قلق الولايات المتحدة، فقد تم الاعتراف علنا بحوادث تضمنت قتالا روسيا في محيط عدد من منشآت البنية التحتية الأوكرانية المهمة.

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ويتضمن ذلك العمليات الروسية حول محطة "زابوريجيا" للطاقة النووية في أوكرانيا، وهي الأكبر في أوروبا، والتي تخضع للسيطرة الروسية.

وعبرت أوكرانيا عن مخاوفها من احتمال قيام روسيا بتفجير سد نوفا كاخوفكا، الذي يحتجز وراءه مخزونا هائلا من المياه في جنوب أوكرانيا.

وخط الاتصالات هذا هو مجرد أحد وسائل التواصل بين الجيشين الأمريكي والروسي.

ومن بين القنوات العسكرية الأخرى محادثات نادرة رفيعة المستوى بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو.

كما تحدث رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي ونظيره الروسي الجنرال فاليري جيراسيموف في مناسبتين منذ بدء الحرب.

وأجرى كذلك مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان ومدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز اتصالات مع مسؤولين روس.

وردا على طلب للتعليق على خط الاتصالات، اكتفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بقول إنها تحتفظ بعدة قنوات "لمناقشة القضايا الأمنية الحرجة مع الروس في حالات الطوارئ أو لأغراض منع سوء التقدير والحوادث العسكرية والتصعيد".

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية وسفارة روسيا في واشنطن على طلبات للتعليق.

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