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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كأس العالم.. طارق الأدور: لقاء إيران وأمريكا يغلب عليه الطابع السياسي.. وهذه أغرب مباراة في المونديال |فيديو

طارق الأدور
طارق الأدور

قال الدكتور طارق الأدور، الناقد الرياضي، إن لقاء إيران والولايات المتحدة يغلب عليه الطابع السياسي أكثر من الرياضي في كأس العالم 2022، وبمثابة عودة لسيناريو 1998.

 

وأضاف الدكتور طارق الأدور، الناقد الرياضي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "إيران العائدة من بعيد بفضل كيروش، لديها فرصتين للتأهل حال الفوز على أمريكا ولكن تأهلها حال التعادل يتوقف على نتائج مباراة ويلز وإنجلترا".


طارق الأدور: منتخب المغرب صاحب أفضل فرصة للتأهل لدور الـ16 بكأس العالم

أكد  الدكتور طارق الأدور، الناقد الرياضي، أن منتخب المغرب صاحب أفضل الفرص في التأهل لدور الـ16 بكأس العالم وسط باقي المنتخبات بالمجموعة.

وأشار "نسبة منتخب المغرب في الوصول لدور الـ16 في كأس العالم تتخطى 75% "، مضيفا: ""الفوز القادم للمغرب أو التعادل يؤكد وصول المغرب للمرحلة المقبلة في كأس العالم".

طارق الأدور: المغرب والسعودية الأفضل بين المنتخبات العربية والأفريقية بالمونديال
علق الدكتور طارق الأدور، الناقد الرياضي، على فوز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي في كأس العالم 2022.

وقال الدكتور طارق الأدور، الناقد الرياضي،: "منتخب المغرب استغلوا عنصر السرعة في المباراة"، موضحا: "المغرب حققت انتصارا كبيرا وقدمت هي والسعودية عرضا الأفضل بين المنتخبات العربية والأفريقية".


وأوضح الدكتور طارق الأدور، الناقد الرياضي،: "الفوز القادم للمغرب أو التعادل يؤكد وصول المغرب للمرحلة المقبلة في كأس العالم"، مشيرا: "تحدثنا قبل المباراة وقولنا إن  المغرب لديها أفضلية عن منتخب بلجيكا وخاصة في السرعات".


طارق الأدور يكشف عن أغرب مباراة بكأس العالم 2022
قال الدكتور طارق الأدور، الناقد الرياضي، إن مباراة كوستاريكا واليابان تعتبر من أغرب المباريات في كأس العالم الحالي.

وأضاف : "هذه المباراة تعتبر الأغرب في كأس العالم حاليا لأن كوستاريكا لم تقوم إلا بهجمة واحدة في المباراة وسجلت منها الهدف".

وأشار الدكتور طارق الأدور، الناقد الرياضي،: "اليابان كانت مسيطرة على المباراة تماما".

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