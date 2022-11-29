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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التنمية المحلية: فتح مجالات الاستثمار في إنتاج الطاقة الكهربائية

صدى البلد

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش ستكون بداية لإنشاء 8 محطات وهى كذلك بداية لتوطين ونقل التكنولوجيا الحديثة ، حيث تقام على 10 أفدنة في أبو رواش، وخلال عامين ستعمل وتستقبل المخلفات.
وأضاف ، خلال تصريحات لبرنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى، والذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن المحطة تستقبل 1200 طن من المخلفات، وتنتج 30 كيلو وات في الساعة وتعمل 340 يوما في السنة .

ولفت ،  إلى أن المحطة تساهم في جذب استثمار أجنبى وتكنولوجيا حديثة، والدولة المصرية مهتمة بالطاقة النظيفة واستخدام المصادر المختلفة خاصة الطاقة المتجددة واستخدام المخلفات لإنتاج الطاقة .

وأشار إلى أنه يتم فتح مجالات الاستثمار في إنتاج الطاقة الكهربائية وهذا يعزز من الاستراتيجية القومية لإنتاج الطاقة ، وهذا يساهم في تطوير شبكات النقل وتوزيع الكهرباء.

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