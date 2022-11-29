أخبار الفن.. تفاصيل زيارة إلهام شاهين للمطربة أنغام.. وعيد ميلاد حميد الشاعري

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن إلهام شاهين وأنغام وحسين الجسمي

شارك الفنان حسين الجسمي، جمهوره بصورة البوستر الخاصة بحفله الغنائي لعام 2023، التي ستقام في الإمارات العربية المتحدة، مسقط رأسه، وعلق عليها قائلًا: «يسعدني أن استقبل العام الجديد 2023 معكم في مدرجي».

يحل اليوم، عيد ميلاد الفنان حميد الشاعري، مكتشف عدد كبير من نجوم الغناء بجيل التسعينيات.

نجاح كبير حققه فيلم «تحت تهديد السلاح»، الذي يلعب بطولته حسن الرداد، حيث أنه احتل المركز الأول في قائمة الأفلام المنافسة الأخرى في دور العرض السينمائي.

حرصت الفنانة إلهام شاهين على زيارة المطربة أنغام فى المستشفى التى تمكن بها بعد تعرضها إلى أزمة صحية شديدة وإجراء وعملية جراحية.