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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. تفاصيل زيارة إلهام شاهين للمطربة أنغام.. وعيد ميلاد حميد الشاعري

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن إلهام شاهين وأنغام وحسين الجسمي

تفاصيل حفل حسين الجسمي في رأس السنة 2023

 

شارك الفنان حسين الجسمي، جمهوره بصورة البوستر الخاصة بحفله الغنائي لعام 2023، التي ستقام في الإمارات العربية المتحدة، مسقط رأسه، وعلق عليها قائلًا: «يسعدني أن استقبل العام الجديد 2023 معكم في مدرجي».

 

في عيد ميلاد حميد الشاعري.. أهم محطاته ومعلومات عنه

 

يحل اليوم، عيد ميلاد الفنان حميد الشاعري، مكتشف عدد كبير من نجوم الغناء بجيل التسعينيات.

 

إيرادات فيلم تحت تهديد السلاح لـ حسن الرداد

 

نجاح كبير حققه فيلم «تحت تهديد السلاح»، الذي يلعب بطولته حسن الرداد، حيث أنه احتل المركز الأول في قائمة الأفلام المنافسة الأخرى في دور العرض السينمائي.

تفاصيل زيارة إلهام شاهين للمطربة أنغام بالمستشفى

حرصت الفنانة إلهام شاهين على زيارة المطربة أنغام فى المستشفى التى تمكن بها بعد تعرضها إلى أزمة صحية شديدة وإجراء وعملية جراحية.

إلهام شاهين أنغام حسين الجسمي حسن الرداد عيد ميلاد حميد الشاعري

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