برلماني: بيان البرلمان الأوروبي عن مصر شديد الوقاحة.. ويصدر صورة سيئة مختلقة

رفض النائب عاطف النمكي، عضو مجلس الشيوخ، التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي بخصوص حالة حقوق الإنسان في مصر، قائلا إنه تقرير وقح صدر في توقيت مريب وينضح بالأكاذيب، حول عدد المعتقلين والمختطفين والاحتجاز التعسفي والحريات الغير موجودة، وغيرها من خيالات مريضة وسافرة ابتدعها البرلمان الأوروبي ليضعها في تقريره ويصدره للعالم.

ونوه النمكي، في تصريح صحفي له اليوم، بموقفي مجلسي النواب والشيوخ الرافض تماما لمثل هذه التقارير المشبوهة، والحملة الوطنية القوية لفضح البرلمان الأوروبي ومواقفه تجاه مصر.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية خطت خطوات جادة وواسعة في ملف حقوق الإنسان، كان في مقدمتها أنها نظرت لحقوق الإنسان من منظور شامل لا يقتصر فقط على الحقوق السياسية والمدنية وحقوق التعبير، وإنما جاء ليشمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والعمل على توفير الحياة الكريمة للناس.

وتابع عضو الشيوخ: هذا بالإضافة إلى اقرار الدولة المصرية، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتكون خارطة طريق في سبيل تحقيق الأفضل للمواطن المصري في كل مكان.

واختتم النائب عاطف النمكي، بالتأكيد على أن بيان البرلمان الأوروبي أو تقريره، محاولة فاشلة لاستهداف الاستقرار في مصر، خاصة بعد النجاح الباهر في رئاسة مصر لقمة المناخ كوب 27، وتصدير صورة سيئة عن مصر للخارج ولدولهم، لافتًا إلى أن البرلمان الأوروبي فقد مصداقيته منذ سنوات طويلة لأنه لا يتعامل بحيادية ولا ينظر للواقع من جميع النواحي ويضمر شرًا لمصر.