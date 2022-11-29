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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سانتوس: البرتغال تستحق الفوز على أوروجواي.. وسنواجه كوريا الجنوبية بجدية رغم حسم التأهل

فرناندو سانتوس المدير
فرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال

أكد فرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال، أن فريقه استحق الفوز على أوروجواي بثنائية نظيفة مساء الإثنين، والتأهل لدور الـ 16 ببطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

وقال سانتوس - في تصريحاته عقب اللقاء - إن جميع لاعبي البرتغال قدموا أداء في لقاء اليوم، مشيرا إلى أن منتخب بلاده كان أقوى واستحق الفوز والتأهل للدور المقبل في المونديال.

وأضاف سانتوس، "منتخب أوروجواي لعب بشكل جيد خاصة خلال الشوط الأول، ولكن البرتغال كانت أكثر حسما ونجحت في تسجيل هدفين".

وتابع، "نجحنا في تحقيق هدفنا بحصد 6 نقاط في أول مباراتين بكأس العالم، وسنخوض اللقاء القادم أمام كوريا الجنوبية بكل جدية رغم حسم التأهل".

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