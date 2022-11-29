ميدو يكشف حقيقة عودة بن شرقي للزمالك.. فيديو

كشف أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر الوطني السابق، حقيقة عودة أشرف بن شرقي لاعب الجزيرة الإماراتي، لصفوف الزمالك مرة أخرى.

حقيقة عودة بن شرقي

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بن شرقي لن يعود للزمالك وهو سعيد للغاية مع الجزيرة الإماراتي"

وختم حديثه قائلا: "بن شرقي لا يفكر في العودة للزمالك وكل التقارير التي أشارت إلى اقتراب عودته غير صحيحة"

انتظام سامسون في تدريبات الزمالك

انتظم سامسون، نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في مران الفريق اليوم.

وكتب أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ”، "سامسون ينتظم لأول مرة في التدريبات الجماعية للزمالك بعد أزمة عودته للقاهرة".

وكان الإعلامي أحمد أسامة، قال إن أزمة جديدة داخل أروقة نادي الزمالك، بسبب محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، العائد للفريق في الصيف الماضي.

وقال “أسامة”، في تصريحات خلال برنامجه الإذاعي، "ديربي مع أحمد أسامه" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "محمد صبحي أبدى غضبه داخل الزمالك بعد استبعاده من المشاركة أساسيًا ضد المصري".

وأضاف "صبحي كان قد حصل على وعود بالمشاركة في مباريات كأس مصر، ولكنه فوجئ بعدم الدفع به، ما جعله ينقل غضبه إلى أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة، وهدد بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".