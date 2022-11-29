رئيس البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على فندق بمحيط مقر الرئاسة الصومالية

أدان عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة الشباب ضد فندق بالقرب من مقر الرئاسة بالعاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن عدد من الضحايا والمصابين .

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه وصادق مواساته للضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد العسومي على تضامن البرلمان العربي الكامل مع جمهورية الصومال قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا فيما تتخذه من إجراءات حماية لأمنها القومي وحفاظا على أرواح المواطنين الأبرياء وتحقيقا لأمن واستقرار شعبها الكريم، مطالبا بضرورة تصدي المجتمع الدولي ومواجهته لظاهرة الإرهاب.

