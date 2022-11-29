طارق حامد يحتفل بعيد ميلاد مصطفى محمد عبر إنستجرام..شاهد

هنأ اللاعب طارق حامد لاعب نادي إتحاد جدة اللاعب مصطفي محمد لاعب نادي نانت الفرنسي بعيد ميلاده.

ونشر طارق حامد صورة تجمعهما وعلق :" كل سنة وانت طيب ".

ويذكر أن تواجد مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك السابق ونانت الفرنسي الحالي، في مقر القلعة البيضاء مساء الإثنين السابق.

وحرص مصطفى محمد على الحضور لملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي لمؤازرة الفريق ومشاهدة تدريبات الأبيض في إطار الاستعداد للفترة المقبلة ، و كان في استقباله اللاعبون والجهاز الفني والإداري والطبي.

و حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة على استقبال مصطفى محمد داخل ملعب عبداللطيف أبورجيلة، وعقد جلسة سريعة معه و وجه له التهنئة على الأداء الذي يقدمه مع منتخب مصر وناديه خلال الفترة الأخيرة.