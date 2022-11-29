سقوط أمطار بهذه المناطق.. تحذير مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس

سقوط أمطار بهذه المناطق

قدمت مذيعة موقع صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن الأحوال الجوية خلال اليوم الثلاثاء والأسبوع المقبل، مشيرة إلى وجود توقعات بأن يكون هناك إضطراب في الطقس وإنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ويرصد صدى البلد في الفيديو التالي، أبرز ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية اليوم عن درجات الحرارة :

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وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة بالقاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” والمُذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن البلاد تشهد اليوم انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، نتيجة تأثرها بامتداد منخفض جوي في طبقات العليا، بالإضافة إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم.

وأضافت أننا سنشهد اليوم زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس، لتكون الأجواء مائلة للبرودة صباحا لطيفة منتصف اليوم، متابعة: سنشعر بالبرودة ليلا لتصل درجات الحرارة في بعض المحافظات إلى 10 درجات.

مريم كمال مذيعة موقع صدى البلد

وعن درجات الحرارة، المتوقعه اليوم فهى كالتالى: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجة

ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة،

وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة،

وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة،

وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة

